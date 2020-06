I concerti per una persona dopo il coronavirus: a EPCC Cattelan scherza con Max Pezzali

di Ida Di Grazia

Max Pezzali

. Come saranno in futuro i concerti? E se gli artisti fossero costretti a suonare per una sola persona? Ae Alessandro Cattelan hanno dato dimostrazione di come potrebbero essere i nuovi concerti.Pezzali sul palco,alla transenna, quattro pezzoni scelti tra i superclassici degli 883 in scaletta. Max Pezzali, icona di più generazioni di fan che hanno fatto dei suoi testi e delle sue note la colonna sonora della propria vita.Pezzali sta lavorando al suo prossimo album di inediti in attesa di vederlo live negli attesi due appuntamenti di San Siro, concerti che sono stati rinviati a data da destinarsi.A EPCC nella puntata di martedì Adove non saranno consentiti assembramenti e i cantanti si esibiranno solo davanti ad una persona. Una simulazione esagerata che fa riflettere.