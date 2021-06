Giusi Battaglia, dal 26 giugno torna Giusina in cucina -Seacily Edition. Gusto tra Favignana e Ustica

Dopo il successo delle precedenti stagioni, Giusi Battaglia lascia la sua cucina di Milano per respirare personalmente le sensazioni, gli odori e la magia della sua amata Sicilia, unica ed inimitabile protagonista di questa avventura culinaria.

Nelle sei nuove puntate del cooking show “GIUSINA IN CUCINA - SEACILY EDITION ”, in onda dal 26 giugno, ogni sabato alle 15:45 su Food Network (canale 33) e in streaming su discovery+, la padrona di casa unirà la preparazione di golose ricette alla scoperta di due meravigliose isole: Ustica, dalla bellezza selvaggia, e Favignana, la regina delle tonnare. Un viaggio in Sicilia fuori dalle “solite rotte” diventerà l’occasione per presentare eccellenze locali e trasformarle in golosi piatti: dalle lenticchie di Ustica, presidio slow food, al tonno che ha reso gloriosa l’isola di Favignana.

Anche in questa quinta stagione le ricette saranno, come sempre, raccontate con semplicità e allegria e accompagnate dalle musiche di Lello Analfino dei Tinturia (l’eclettica band sicula che fonde pop, rock, folk, ska e funk) che, per l’occasione, vestirà i panni di uno speciale compagno di viaggio e condividerà con Giusi alcuni momenti indimenticabili nella loro amata Sicilia.

Si comincia il 26 giugno con la puntata dedicata a Ustica. Per onorare l’isola vicino Palermo, una sfiziosa insalata di lenticchie e pesce spada, ma anche un rotolo di pasta biscotto con crema pasticcera e fragoline. La puntata del 3 luglio avrà come protagonisti tra gli altri ingredienti, i parapandoli, speciali gamberetti deliziosi che si trovano proprio nel mare dell’Isola di Ustica.

A Favignana, oltre al tonno, un vero e proprio principe delle tavole di quella zona, Giusina non ha rinunciato ad alcuni tra i piatti più rappresentativi della Sicilia, come le busiate al pesto trapanese, il polpo alla catalana, le brioches con il tuppo, accompagnate da granita e panna, o ancora la cassata al gelo di anguria, uno tra i dolci più amati dell’estate.

“GIUSINA IN CUCINA – SEACILY” (6x30’) è prodotto da Jumpcutmedia per Discovery Italia. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA