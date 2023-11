Giulia De Lellis "avvistata" con lo schermidore dietro ai fornelli di Celebrity Chef: «Lui sta bene perché vince sempre»

di Redazione web

Giulia De Lellis e Aldo Montano sono la coppia che questa sera si sfiderà ai fornelli di Celebrity Chef, il programma condotto e realizzato nel ristorante dello chef Alessandro Borghese. I due saranno alle prese, con le rispettive brigate, in una sfida culinaria all'insegna del divertimento e intrattenimento, ma pare che l'influncer si dia già per sconfitta. Scopriamo insieme perché.

Il programma, in onda su Tv8 alle 19:10, ha una formula ben precisa: due vip che arrivano da mondi diversi si trasformano in cuochi per una sera e preparano il loro miglior menù degustazione composto da 3 portate.

L'influencer Giulia De Lellis però ha condiviso con i suoi fan nelle Instagram stories qualche anticipazione della registrazione. In uno scatto che immortala i due insieme, Giulia De Lellis, rivolgendosi a Aldo Montano ha scritto: «Tu preso benissimo perché vinci ogni cosa dal giorno 0». Poi qualche spoiler tra l'uso di un ingrediente, quale la banana, sino ai dolci, possibili macarons bianchi. A divertirsi, però, Giulia De Lellis ha garantito: «Ho riso troppo, ve lo dico, sono entrata nella parte». Chi vincerà tra l'influencer e il grande protagonista del fioretto internazionale?

