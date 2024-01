Gerry Scotti e il programma simile a quello di Antonella Clerici, ecco di cosa si tratta

di Alessia Di Fiore

Antonella Clerici e Gerry Scotti, così diversi nel modo di condurre e approcciare al pubblico, ma così simili per alcuni programmi.

Infatti i due vantano numerose trasmissioni che vedono protagonisti bambini canterini: Ti lascio una canzone, condotto dalla Clerici, Io canto da Gerry Scotti, The Voice kids condotto da lei e Io Canto Generation, invece sempre da Scotti.

Come annunciato da Sdl.Tv sono aperti i casting per Io Canto Generation Family, il nuovo programma con Gerry Scotti alla conduzione, che invita i bambini a esibirsi con un adulto della propria famiglia...impossibile non notale la somiglianza con Standing Ovation, il programmna della Clerici in onda dal 2017:

«Standing Ovation è stato un programma televisivo italiano, trasmesso in prima serata su Rai 1 dal 17 febbraio al 17 marzo 2017 con la conduzione di Antonella Clerici basato sul format messicano Stand Up for Your Country.

E a qualcuno la cosa non è andata giù, si tratta di Giuseppe Candela, giornalista per Dagospia, che sul suo account X(ex twitter), ha scritto: «Dopo aver copiato Ti lascio una canzone, dopo aver fatto la guerra a The Voice, Mediaset ora mette ancora nel mirino Antonella Clerici. Io Canto Generation diventa Family e dunque la copia dello show Standing Ovation, sempre della Clerici. Così è ridicolo dai», scrive il giornalista.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA