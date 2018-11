Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 novembre 2018

L'attesa è estenuante, quasi infinita: l'ultima stagione di Game of Thrones sta per arrivare ed è attesissima dai fans, dopo il successo della settima andata in onda ormai oltre un anno fa. E oggi la HBO ha rilasciato il primo teaser, con tanto di data di uscita:Nessuna immagine nuova, il video è una carrellata di flashback delle scorse stagioni: da Cersei Lannister che pronuncia la ormai leggendaria frase «When you play the game of thrones you win or you die» («Quando fai il gioco del trono, vinci o muori»), pronunciata in un dialogo con Ned Stark nella prima stagione, alla decapitazione dello stesso Ned. «Ogni battaglia, ogni rischio, ogni battaglia, ogni sacrificio, ogni morte. Tutto per il trono», recita la didascalia.Il video si conclude con l'appello di Jon Snow (o Aegon Targaryen, come preferite) in cui dice che «there's only one war that matters, and it is here» («C'è una sola guerra che conta, ed è qui»), riferito allo scontro finale con gli Estranei. Un altro post successivo, su Instagram, vede invece Daenerys in una vecchia immagine - risalente sempre alla prima stagione - in cui mangia il cuore di un cavallo, dopo essere rimasta incinta di Khal Drogo.