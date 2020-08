Gabriella Farinon, il grande dolore raccontato in diretta a “Io e te”. E quel complimento a Diaco...

Diaco e Gentili, ondata di freschezza in Tv e boom di ascolti​

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Agosto 2020, 17:53

Per la puntata che precede il Ferragosto, Pierluigi Diaco ha ospitato Gabriella Farinon, annunciatrice e presentatrice della Rai negli anni Sessanta, una delle signore della nostra televisione. Gabriella Farinon è stata introdotta nella trasmissione, come tutti i vip intervistati dal conduttore romano, dalla scheda di presentazione di Paola Tavella. Diaco l'ha poi definita “una diva del piccolo schermo”.Gabriella Farinon, collega delle mitiche annunciatrici Rai come Nicoletta Orsomando e Rosanna Vaudetti, ha toccato tanti argomenti della sua vita, e in particolare quello più difficile, ossia il periodo successivo alla morte del marito, l'imprenditore Stefano Romanazzi. L’uomo, scomparso a soli 70 anni, ha lasciato un vuoto immenso nel cuore della sua amata moglie e di tutti i suoi cari.«Incontro molte persone, ho rapporti con ‘gente normale’ e apprezzano la sua trasmissione proprio perché sembra di essere tornati ai tempi della televisione bella. Non sono generosa, dico la verità, lei sta mettendo in atto il rigore di un tempo».