Francesco Facchinetti torna in tv con La vacanza perfetta

Francesco Facchinetti torna in televisione dopo quasi un anno. «Ci torno con un programma che mi piace, si chiama La Vacanza Perfetta». Quattro episodi,dal format Les Plus Belles Vacances in onda sul Nove da questa sera, alle 21.25, che permette agli spettatori da casa di viaggiare tra le più affascinanti destinazioni del Belpaese.



Ti è mancata la tv?

«Non posso negarlo, sì. Tutti noi abbiamo una passione e la mia è fare televisione, ho avuto la fortuna di farne davvero tanta in questi anni, di successo. Poi c’è stato un periodo che non ne azzeccavo neanche una, ma adesso piano piano con gli anni sto cercando di ritornare a fare un mestiere che amo tantissimo».



Di cosa parla Vacanza perfetta?

«Dell’Italia che è il posto più bello al mondo per andare in vacanza. In ogni episodio, tre proprietari di location cercheranno di convincere una coppia di vacanzieri a trascorrere la propria ‘vacanza perfetta’ da loro. Ho capito che non è facile scegliere la vacanza perfetta credetemi».



Tu cosa fai?

«Mi godo i paesaggi, queste location incredibili (ride). È un programma moderno, dove il presentatore non al centro della scena come una volta»



La tua Vacanza Perfetta?

«Ogni vacanza è a sé, è un viaggio mistico. Prima di avere una famiglia mi è sempre piaciuto affrontare le vacanze come venivano, senza programmare, se non la destinazione. Ora si programma tutto (ride) è un momento di unione della famiglia che durante l’anno per tante ragioni non riesce mai a stare insieme come dovrebbe e poi bisogna ricaricare le batterie insomma quelle cose che di solito si fanno in vacanza».

riproduzione riservata Martedì 18 Giugno 2019, 07:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA