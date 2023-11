Belve, Francesca Fagnani verso l'abbandono Rai? Ecco cosa sappiamo

di Marta Goggi

Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di 'Belve', potrebbe lasciare la Rai, che secondo le indiscrezioni starebbe facendo di tutto per trattanerla. Le voci sono state riportate da Oggi, che ha aggiunto che la conduttrice potrebbe aver avuto una proposta da Warner che avrebbe corteggiato la Fagnani per spostare il programma 'Belve' sui loro canali.

Belve

Il pensiero che renderebbe le voci più valide, riguarda proprio il caso Fedez, il rapper avrebbe dovuto partecipare al programma della Fagnani, ma alla fine non si è mai seduto nel salotto di 'Belve'. In merito al caso aveva commentato anche la stessa giornalista. Un altro problema, come riporta Oggi, riguarda anche il budget Rai, che ogni anno tende a dimunire. La rete starebbe comunque tentando in ogni caso di far rimanere la Fagnani nei suoi palinsesti.

