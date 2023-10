Flavio Briatore, torna The Apprentice su Rai2: l'annuncio su Instagram. «Ecco quando andrà in onda»

di Redazione web

Flavio Briatore, utilizzando il suo account Instagram, ha annunciato il ritorno di un programma "cult": The Apprentice. Il format, ideato inizialmente negli Stati Uniti, prevede aspiranti uomini d’affari che debbono superare una serie di prove manageriali per raggiungere l’obiettivo: avere la possibilità di lavorare per Briatore per almeno un anno con uno stipendio a 6 zeri.

Non sono ancora noti tutti i dettagli, ma Briatore ha annunciato che il programma andrà in onda durante la prossima primavera su Rai 2.

Le parole di Briatore

Flavio Briatore, per presentare il ritorno in tv, ha optato per il suo account Instagram. In un video, pubblicato poche ore fa, l'imprenditore ha annunciato il ritorno del programma, previsto per il prossimo anno.

Le prime edizioni

La versione statunitense di The Apprentice risale al 2004, e "The Boss" era Donald Trump, all'epoca estraneo al mondo della politica. Il network NBC ha trasmesso il reality show per ben 15 stagioni, dal 2004 al 2017. L'ideatore del format, il produttore televisivo Mark Burnet, ha definito questo show "The Ultimate Job Interview": lo show prevedeva la partecipazione di un certo numero di persone d'affari in competizione, e solitamente prevede l'eliminazione di una di queste in ogni episodio.

La versione italiana, invece, è nata nel 2012 ed è stata trasmessa inizialmente da Cielo TV. Nel ruolo del boss, al posto di Donald Trump, c'è sempre stato Flavio Briatore.

