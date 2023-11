Filippo Turetta, Myrta Merlino e la critica ai genitori: «Avreste dovuto educarlo al rifiuto di sentimenti patriarcali»

di Cristina Siciliano

Quello che è successo a Giulia Cecchettin e le agghiaccianti cronache degli ultimi mesi riguardo l'uccisione di donne per mano degli uomini non lasciano spazio a dubbi: il femminicidio in Italia rappresenta un'emergenza sociale che non può più essere ignorata. Un tema che si ripete all'infinito, una coazione a ripetere: una mattanza. Giulia Cecchettin aveva solo 22 anni e doveva laurearsi in Ingegneria biomedica. Il suo corpo è stato ritrovato sulle sponde del lago Bracis, in provincia di Pordenone. Adesso due famiglie sono distrutte dal dolore. La famiglia della 22enne piange una figlia, una sorella, una nipote. I genitori di Filippo Turetta, arrestato in Germania per l'omicidio dell'ex fidanzata, convivono una sofferenza diversa. A tale proposito, Myrta Merlino, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, un messaggio indirizzato ai genitori di Filippo Turetta e ai genitori di altri «giovani aguzzini di loro coetanee».

Le parole di Myrta Merlino

«Pensando a Giulia Cecchettin e alle altre donne uccise (105 solo nel 2023!), stuprate, abusate, maltrattate, mi è venuta in mente questa frase - ha sottolineato Myrta Merlino nelle sue Instagram stories -.

La conduttrice ha aggiunto: «Ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. E dobbiamo interrogarci su cosa sia per mettere fine a questa mattanza».

I commenti

Numerosissimi sono stati i commenti degli utenti social a corredo del post che Myrta Merlino ha pubblicato sul suo profilo Instagram. E in molti non hanno condiviso il pensiero della conduttrice di Pomeriggio 5. «Mi sembra brutale additare i genitori come colpevoli di un'educazione con la quale siamo cresciuti tutti», ha scritto un utente.

E ancora: «Forse non è chiaro che i genitori possono anche farsi in quattro per educare e trasmette valori ma non sempre serve».

«Questa è una tragedia per entrambe le famiglie. Vorrei anche dire che non sempre la colpa è dei genitori o di un ambiente familiare malsano. Purtroppo ci sono anche menti malate e contorte», ha scritto un altro utente.

