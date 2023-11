Filippo Turetta, i genitori alla fiaccolata per Giulia. Il papà: «Appena avrò coraggio andrò a trovare la famiglia»

C'erano anche i genitori di Filippo Turetta alla fiaccolata silenziosa che ha sfilato per le strade di Vigonovo domenica sera. Si sono uniti in fondo al corteo e non hanno incontrato la famiglia di Giulia Cecchettin, non ancora. «Hanno sentito fosse loro dovere esserci - ha detto l'avvocato Emanuele Compagno - come segno di vicinanza alla famiglia Cecchettin, che non hanno incontrato». Parlando con alcuni cronisti, Nicola Turetta, papà di Filippo, ha voluto precisare alcune dichiarazioni che a suo avviso erano state distorte: «Non ho mai detto - ha spiegato - che avrei preferito che Filippo fosse morto. Temevo che facesse un gesto disperato. Avrei solo voluto andare a riprenderli tutti e due vivi».

L'incontro con la famiglia di Giulia

«Sono contento che torni a casa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 08:35

