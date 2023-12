Fedez condurrà "Il Milionario" su La 7? Il ritorno in tv è un giallo: ecco cosa sappiamo

di Alessia Di Fiore

Fedez condurrà il Milionario su La 7? Una notizia choc per i fan di Gerry Scotti che per anni era stato alla conduzione del programma. Sembra però che l'indiscrezione, spuntata fuori qualche settimana fa su Libero, sia stata smontata da un nuovo scoop.

Fedez torna in tv: il giallo

Il rapper non condurrà alcun programma e sembra addirittura che il progetto, ideato da Fremantle, sia stato messo momentaneamente in panchina. «Candela flash! Fedez "milionario" solo nella vita. Salta lo sbarco dell'imprenditore-rapper nel

preserale di La7. Il marito di Chiara Ferragni avrebbe dovuto condurre lo storico quiz prodotto da Fremantle, ma il programma resterà in panchina», questa la dichiarazione di Giuseppe Candela su Dagospia.

Eppure, sembrava tutto deciso, l'indiscrezione mostrava una scaletta ben precisa, composta da giorni e orari e il programma sarebbe dovuto andre in onda già dall'anno prossimo, ma almeno per ora quest'iniziativa sembrerebbe essere stata messa da parte.

