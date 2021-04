Federico Fashion Style, slittano le riprese di una tappa di Beauty Bus: cosa è successo

Real Time si prepara ad accogliere Beauty Bus, il nuovo programma a firma di Federico Fashion Style, in onda sul canale 31 della televisione. Dopo ben quattro stagioni del factual 'Il Salone delle Meraviglie', ora in attesa della quinta, la bellezza si sposta sulle quattro ruote pronta a girare tutta l'Italia e i suoi borghi.

Tra le tappe previste anche Soriano nel Cimino (VT) che, come comunicato dalla produzione Pesci Combattenti a causa di problemi organizzativi vengono spostate dal 6 all’8 giugno. Federico Lauri, che in questi giorni ha iniziato a girare l’Italia a bordo di un vero e proprio salone di bellezza su quattro ruote, arriverà nella “Perla dei Cimini” a inizio estate per stravolgere il look di una fortunata prescelta.

Beauty Bus è un programma Pesci Combattenti , la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa ed è scritto da Olivia Bernardini e Francesca Petrocelli. La regia è di Tiziano Bernardini. Il Produttore Esecutivo Discovery è Silvia Viganò, il Produttore Esecutivo Pesci Combattenti è Marianna Capelli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Aprile 2021, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA