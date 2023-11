L'Eredità, casting della Professoressa: tra 25 e 30 anni, laurea, buona dizione, canto e danza. Scoppia la polemica: «Una valletta laureata?»

di Hylia Rossi

Le polemiche riguardanti la nuova conduzione del programma Rai "L'Eredità" non sembrano finire. Sono iniziate dalla figura del conduttore (Pino Insegno?), ma dopo alcune indiscrezioni e il flop de Il Mercante in Fiera sembra sia probabile la sua sostituzione con il predecessore Flavio Insinna, che sembrava in procinto di passare a La7.

Ora è il turno della Professoressa, vale a dire la figura (rigorosamente femminile, a quanto pare) che affiancherà il conduttore, che si tratti dell'uno o dell'altro poco importa ai fini dell'annuncio. La pagine ufficiale Facebook di Rai Casting ha pubblicato il 30 ottobre un post in cui è presente una lista dei requisiti della ragazza tra 25 e 30 anni che stanno cercando e il popolo dei social non sembra averla presa affatto bene.

Vediamo quali sono questi requisiti e la reazione degli utenti.

Il Mercante in Fiera, Tg2 "scarica" Pino Insegno: «Ascolti preoccupanti, è penalizzante»

«Una valletta, anche laureata?»

Alcuni credono che la televisione rimanga ad oggi ancorata a dei ruoli ormai anacronistici, che in altri contesti si sta cercando, col tempo, di eliminare o riformare. Uno di questi è la valletta nel suo significato più popolare: la ragazza giovane e bella che decora l'inquadratura ballando e, occasionalmente, cantando.

Il post pubblicato dalla Rai sembra voler aggiungere una spolverata di titoli accademici a questo ruolo e nel suo post scrive: «Per la prossima stagione de L’Eredità siamo alla ricerca della nuova “Professoressa”, che affiancherà il conduttore del programma. La candidata ideale deve avere tra i 25 e i 30 anni, essere laureata, avere una buona dizione e delle basi di canto e danza. Cerchiamo una persona spigliata che possa tener testa al conduttore in un eventuale contraddittorio. Se ti senti abbastanza “professoressa” iscriviti sul nostro sito».

Dunque, si cerca ancora una donna, che sia giovane e sappia cantare e ballare, ma con i progressi odierni di certo non si può non aggiungere qualche qualifica: "laureata", scrivono, e con "una buona dizione", in modo che possa "tenere testa al conduttore in un eventuale contraddittorio".

Gli utenti sono rimasti basiti dalla richiesta, e qualcuno scrive: «Ho riletto il post un paio di volte per capire se l’avete scritto veramente o fosse uno scherzo», mentre altri fanno notare che «il testo è imbarazzante». C'è chi chiede di pensare prima al cast del conduttore, e chi invece ironizza sul limite di età: «Io ne dimostro 30, va bene uguale?»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA