Enrico Nigiotti a Verissimo: «Niente matrimonio con la mia compagna». Ecco perché

Enrico Nigiotti, cantante ed ex allievo di Amici, ha condiviso a Verissimo le emozioni di essere diventato papà di due gemelli Maso e Duccio. «Sono felicemente babbo - ha esordito Enrico Nigiotti a Verissimo -. Noi a Livorno diciamo "babbo"».

Il cantante, durante l'intervista condotta da Silvia Toffanin ha spiegato perché ha scelto per i suoi figli i nomi Maso e Duccio: «Maso l'ho scelto per mio nonno che si chiamava Tommaso, ma lo chimavano tutti Maso. Quando la mia fidanzata Giulia ha scoperto di essere incinta, non sapevamo ancora che fossero gemelli, avevo già scelto Maso se fosse stato maschio. Poi abbiamo scoperto che Maso in aramaico significa "gemello".

Le parole di Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti è fidanzato da circa sei anni con Giulia, laureata in psicologia e insegnante di danza. Anni di convivenza e grande amore, il loro regame è stato rafforzato dall'arrivo dei due gemellini. Tuttavia, il matrimonio sembrerebbe non essere una loro priorità. «Nessun matrimonio - ha sottolineato Enrico Nigiotti -. Non farei nulla per rovinare la mia famiglia, ma non mi sposerò mai. L'amore è una promessa che io voglio mantenere».

