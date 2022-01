Enrico Mentana torna al TG La7 dopo 10 giorni: «Anche io ho incontrato il covid»

Dopo 10 giorni di assenza, il giornalista Enrico Mentana torna al TG di La7. Ad annunciarlo è lui stesso che sottolinea come il suo allontanamento sia stato dovuto al covid. In un post su Facebook il direttore scrive: «Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid. Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato».

Leggi anche - Sanremo 2022: Amadeus annuncia al Tg1 i brani delle cover. Ecco l'elenco completo

E comunica il suo ritorno in video: «Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e con lo scudo di tre dosi di vaccino».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA