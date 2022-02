Eleonora Giorgi neo nonna felice racconta il suo passato difficile: «Dopo la morte del mio fidanzato mi sono gettata nella droga»

Eleonora Giorgi, da poco nonna del piccolo Gabriele, ha raccontato nel salotto di Rai1 il suo passato difficile e i problemi con la droga. «Dopo la morte del mio fidanzato mi sono gettata nella droga».

«Tutto è cominciato quando il mio fidanzato è morto. Un incidente in moto l'ha portato via e la moto gliel'avevo prestata io, me la stava riportando» racconta la showgirl. «E' stato doloroso anche perchè sono rimasta sola, era il mio secondo fidanzato ed ero giovane. Così, è cominciata la mia depressione e il mio periodo nero con la droga» rivela.

La ripresa, poi, è avvenuta lentamente e oggi Eleonora è una nonna felice. Dall'unione del figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, conosciutisi nella Casa del GF Vip, è nato il piccolo Gabriele. «Una gioia immensa, è bellissimo. Non vedo l'ora di poterlo coccolare e giocarci insieme» conclude Eleonora.

