Eleonora Giorgi e il tumore: «Avevo la glicemia alta, i medici dissero che era colpa della dieta scorretta. L'ho scoperto dopo un forte raffreddore»

Eleonora Giorgi, 70 anni, ha rivelato di avere un tumore al pancreas durante una puntata di Pomeriggio 5. Mercoledì inizierà il ciclo di chemioterapia all’Humanitas di Milano. «Dovrò ripetere le terapie ogni 15 giorni. Ma ho deciso di combattere con determinazione», dice l'attrice al Corriere della Sera.

La diagnosi

«Avevo un forte raffreddore - racconta - 5 giorni dopo il mio settantesimo compleanno, mi sono ritrovata a fare la mammografia. In quel momento è arrivato un brutto colpo di tosse. “Già che ci sono farei una lastra”, ho detto all’ecografista. E quell’angelo: “Signora prenoti una tac. L’esame ha rivelato dei piccoli noduli, di cui due frastagliati.

Il tumore al pancreas

Giorgi racconta di aver avuto dei sintomi. «Due anni fa gli esami di routine mi avevano diagnosticato una glicemia alta: i medici la imputavano a una dieta scorretta, io che mangio in modo così frugale! O in alternativa davano la colpa alla vita sedentaria del Covid. Per scrupolo avevo fatto un’ ecografia al pancreas che non evidenziava nulla: avrei dovuto approfondire. Sono qui per dire proprio di non trascurare nessun segnale».

Il dolore in tv

L'attrice racconta che tornerà in trasmissione perché «voglio dare coraggio a chi combatte come me, ci sono anche tanti giovani e questo mi addolora. Mi servirà anche per non buttarmi giù: perderò i capelli, le sopracciglia, ma quei momenti mi daranno il pretesto per truccarmi, indossare un turbante nero o una parrucca vaporosa. Sentirmi viva».

