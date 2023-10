Eleonora Giorgi, botta e risposta con Melania Rizzoli: «Forse diventeremo amiche»

Melania Rizzoli, ospite di Francesca Fagnani a Belve, aveva dichiarato, parlando di Eleonora Giorgi e dell'ex marito Angelo Rizzoli: "Prima di morire mi confessò che non l’avrebbe voluta al suo funerale. Mi disse ‘se dovessi morire ricorda che non la voglio in chiesa’. Non l’avevo mai detto prima. Lei però si è presentata. Io non ho fatto nulla per impedirlo. Come mai è venuta? Ma sa, che vuole che le dica, le persone dello spettacolo fanno di tutto per stare sotto le telecamere e fare notizia".

Melania Rizzoli e Eleonora Giorgi, botta e risposta

Oggi Eleonora Giorgi, ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona, ha risposto così a queste parole: "Credo che sia stato un attacco molto violento, gratuito, che io non ho meritato perché non le ho mai fatto niente. Fra l’altro spero che diventeremo amiche".

A occhio e croce, pensiamo di no!

