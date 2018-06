Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Continua la battaglia dia fianco di suo figlio Giacomo, malato di. La showgirl ha raccontato la lotta contro la malattia da parte di tutta la famiglia e ha spesso raccontatoalla loro, storie di genitori guerrieri e di bimbi forti che riescono a convivere con il male, ma a volte anche a sconfiggerlo.È il caso del piccolo Regis, a cui la Santarelli dedica una storia su Instagram: «A 18 mesi Regis ha finito la chemio», racconta, «Se lui a 18 mesi fa le chemio e combatte può farlo anche Jack... se sua mamma ride forse riderò anche io appena metabolizzerò!. Ed è stato così. Finalmente oggi Regis ha finito la sua ultima chemio e per noi genitori guerrieri questa è la notizia che attendiamo con ansia, sono felice per lui che non dovrà più ricoverarsi per la chemio, felice per i suoi genitori... arriverà anche per me questo giorno prima o poi, ne sono sicura. Devo solo avere tanta pazienza. Tutto questo è stato possibile grazie all'ospedale Bambino Gesù e al reparto di neuroncologia pediatrica e all'amore di sua mamma e di papà Roberto. Tutto il meglio per te, Regis».Elena non ha mai nascosto la malattia del figlio e si è sempre impegnata per mostrare a tutti quanto sia importante la ricerca e il sorriso per i proprio bambini. La Santarelli ha sempre voluto lanciare messaggi di forza e speranza a chi si trova nella sua stessa condizione e non ha mai smesso di lottare insieme ai suoi cari per il piccolo Giacomo.