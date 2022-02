Eiffel, su Sky a San Valentino la storia dell'uomo che costruì la celebre Torre. Intervista esclusiva a Romain Duris e Emma Mackey.

EIFFEL, a San Valentino la storia dell'uomo che costruì la celebre Torre. Intervista esclusiva a Romain Duris e Emma Mackey. Il 14 febbraio arriva su Sky Cinema e in streaming su Now "EIFFEL", la storia di Gustave Eiffel (Romain Duris) e di come nacque il progetto della torre che cambiò il profilo di Parigi per sempre. «È un film sugli amanti. Interpreto Gustave Eiffel, un genio dell'ingegneria ma lo vediamo rendersi totalmente vulnerabile, emotivo, proprio grazie a questo amore » racconta Duris.

Emma Mackey, che abbiamo conosciuto grazie alla serie di successo "Sex Education", interpreta Adrianne Bourgès, la donna amata da Gustave Eiffel: « Io non vengo da Parigi. E quindi ho sempre un po' di reazione da turista affascinata dalla Torre Eiffel. Adesso che ho fatto il film, vedo più il lato umano di tutta questa storia ». "EIFFEL" è in onda il giorno di San Valentino in prima serata su Sky Cinema Uno e in streaming su Now. (a cura di Paola Schettino Nobile)

