Dopo Totti e Fedez anche Santamaria e Barra a Celebrity Hunted di Amazon

Claudio Santamaria e Francesca Barra, da quando stanno insieme, ci hanno bombardato di post e foto sui social. In tanti momenti delle loro giornate. Coccole, impegni, vita familiare. Sono giorni però che non postano nulla. Neanche in occasione del recente compleanno di lei. Ma che cosa sarà successo? Nulla di grave. Il motivo potrebbe essere quello di una partecipazione al reality show Celebrity Hunted di Amazon che vieta di usare i social finché si gareggia. In questi giorni sono live le riprese. Al termine delle quali si vedrà il programma in tv. Dopo Fedez e il suo amico Luis Sal, lo Youtuber molto famoso recatosi in vacanza proprio con i Ferragnez, nonché Francesco Totti, anche Claudio Santamaria e Francesca Barra potrebbero far parte della squadra in lizza per il premio finale di questo tanto atteso reality. Chi sarà il prossimo? Occhio ai social. Venerdì 27 Settembre 2019, 20:38

