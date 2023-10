Donnavventura, sorpresa alle Maldive per i fan: al check-in del volo per l’Italia arrivano le protagoniste della nuova edizione

di Sabrina Quartieri

Una ripartenza verso l’Italia con sorpresa al check-in della compagnia aerea Neos all’aeroporto di Mahé alle Maldive, dove i viaggiatori appassionati del programma televisivo Donnavventura, si sono visti raggiungere da quattro protagoniste della trasmissione in onda su Rai Due da fine novembre, per sei puntate. Anch’esse in fila per le procedure di imbarco, facilmente riconoscibili tra cappelli da avventuriere e valigie al seguito brandizzati dallo sponsor Alviero Martini 1a Classe, Jessica Bauccio, (25enne di Trieste), Beatrice La Torre (29enne di Andria), Alice Motta (31enne romana) e Irene Rizzi (27enne di Venezia) si sono prestate a selfie di gruppo con le fan, per poi raccontarsi a Leggo. Una voce di casa, lontano da casa, per condividere impressioni e sensazioni a caldo della loro ultima tappa, le Maldive, prima di rientrare a Milano e ripartire verso le ultime destinazioni del programma.

«Siamo qui grazie alla passione per i viaggi e per aver trasmesso la voglia di fare e la capacità di saperci cimentare in varie cose», racconta Alice, in attesa di laurearsi in Giurisprudenza e insegnante di danza, formatasi all’Accademia nazionale e veterana di questa edizione, da più di un anno e mezzo spesso fuori casa (dai Castelli Romani) per le spedizioni del programma ideato da Maurizio Rossi. Soddisfatte e ancora piene di entusiasmo per quello che le aspetta, alcune delle quattro protagoniste, selezionate con le altre tra decine di migliaia di candidate, hanno già attraversato l’Italia, l’Oman, l’Egitto, l’Arabia Saudita, la Giordania, Fuerteventura, Boa Vista, la Svizzera, il Kenya, Zanzibar e le Maldive. Come racconta Jessica, che nella vita studia Scienze Motorie, fa l’attrice e lavora con i social come content creator: «Donnavventura è un’esperienza straordinaria ma non è come stare in vacanza.

È d’accordo Beatrice, una dentista in viaggio che apprezza lo spirito di ciò che sta vivendo: «Perché si entra nel vivo della cultura del Paese; come alle Maldive, dove siamo state in isolette simili all’immaginario comune, ma anche in altre, in pieno stile maldiviano, diverse da come si immagina il classico atollo. Ciò che sperimentiamo è una vera avventura, anche faticosa a volte, con i diversi step delle selezioni e le varie mansioni delle nostre giornate in viaggio, a seconda dei ruoli che ci vengono attribuiti. Viviamo dei momenti di stress anche se non è come affrontare un reality».



Continua così tra stupore e determinazione a prendere forma per lei e per le sue compagne di viaggio questo primo grande sogno che hanno realizzato. Un traguardo che lascia ancora quasi incredula Alice: «Avrei sempre voluto partecipare al programma, ma non ho mai trovato il coraggio di candidarmi. Poi ci sono riuscita, presentandomi alle selezioni con mia sorella, con cui ho condiviso la prima parte dell’esperienza attraversando mano nella mano la prima tappa italiana». Ma il viaggio e il sogno per lei continuano: tra meno di 48 ore la ragazza romana dei Castelli romani sarà già su un altro aereo per un’altra entusiasmante avventura.

