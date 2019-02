Domenica Live cede spazio a Domenica vintage: Barbara D'Urso rinuncia alla diretta

Domenica 10 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenica Live cede il passo a Domenica Vintage. Per un giorno.rinuncia alla diretta. L’annuncio era stato dato, seppure non con certezza, dalla stessa conduttrice la scorsa puntata. Barbara D’Urso aveva infatti detto che probabilmente non sarebbe andata in onda “live” per provare il nuovo studio per la trasmissione ma anche che tutto dipendeva dalla conferma - o meno - della data di consegna dello studio. Un ottimo modo per tenere comunque viva l'attenzione dei telespettatori e non perdere o quasi ascolti. I fan della trasmissione hanno dovuto attendere per scoprire la sorpresa loro riservata dalla conduttrice.come la data di consegna del nuovo studio sia coincisa provvidenzialmente con la puntata di Domenica In trasmessa dal teatro Ariston e dedicata appunto al festival di Sanremo, evitando così una sfida di ascolti decisamente difficile.La puntata vintage ha comunque stupito. Barbara D’Urso ha riproposto alcune vecchie puntate, anche dimenticate, della trasmissione. Così quella di, ancora fidanzata con Stefano De Martino.Poi, l’intervista a, che le ha raccontato le sue molte conquiste, nonché il carcere e le «parentesi brutte» della sua vita, fino alle crisi di panico.Come ti piacerebbe morire?, gli domanda la conduttrice.«Durante la notte oppure mentre…. pensa se muoio tra le braccia di una donna», risponde Califano.Poicon il figlioe molti altri ospiti.La trasmissione è andata in onda la prima volta nel 2012, molti negli anni i personaggi che si sono alternati nel salotto tv di Barbara D'Urso. Domenica Vintage è un modo per ricordarli e omaggiarli, ma anche per vedere le tasformazioni di look e stile a partire da quelle della stessa D'Urso.