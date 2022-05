Domenica In si sposta in prima serata: ecco il motivo

«Ci vediamo venerdì 27 maggio in prima serata per Domenica IN Show»: così Mara Venier ha concluso la puntata di oggi, dando appuntamente al big show di venerdì per festeggiare i suoi 30 anni di carriera televisiva. Sarà un grande spettacolo con tanti amici e ospiti della conduttrice: cantanti, attori, interventi comici e le grandi interviste della Mara nazionale.

Leggi anche > Mika, a Domenica In spiazza tutti: «Ho anche una fidanzata»

Sarà una vera e propria festa celebrativa della tredicesima Domenica In di Mara. Lo speciale di prime time si chiamerà Domenica IN show, una versione rivisitata del contenitore domenicale di Rai 1 ma arricchita di ospiti per la fascia pregiata della rete ammiraglia: «Abbiamo la nostra prima serata Venerdì 27 maggio, la grande festa. Possiamo annunciarla a gran voce perché ormai è ufficiale» ha annunciato giorni fa a Tv Blog, Stefano Coletta, direttore di Rai1.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Maggio 2022, 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA