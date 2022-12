Domenica In, Mara Venier ospita la famiglia Bocelli: una battuta 'spiritosa' gela tutti. Ecco cos'ha detto

Mara Venier colpisce ancora. Ospiti della sua Domenica In, Andrea Bocelli e i figli Virginia e Matteo sono stati al centro della prima parte della puntata. Tra successi e ricordi degli esordi, nostalgia della madre Edi deceduta quest'anno, Mara ha ricordato anche l'esibizione del grande tenore davanti alla famiglia reale inglese. Ma nell'elencare tutti i membri della famiglia, la conduttrice ha detto una battuta: «Tu, Andrea, hai cantato anche davanti alla Regina Elisabetta, a Carlo, a William e... Harry? Ah no lui non c'è mai, è sempre da n'altra parte». L'ironia di Mara ha travolto tutti in un grande applauso.

I successi di Andrea Bocelli sono scolpiti nella memoria di tutti gli italiani e non solo. Tutto il mondo conosce il tenore. «Sono sempre in tourneè, la mia vita è così» rivela Bocelli che, nonostante sia sempre anche all'estero, non ha ancora imparato l'inglese: «Non l'ho ancora imparato, infatti mia figlia piccola mi prende sempre in giro» dice rivolgendosi alla figlia Virginia e ridendo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Dicembre 2022, 16:02

