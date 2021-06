Doc nelle tue mani: anticipazioni e trama della seconda puntata. Giovedì 1 luglio Luca Argentero torna a vestire i panni di Andrea Fanti, un giovane e brillante primario di Medicina Interna che perde la memoria dopo che un paziente ha cercato di ucciderlo.

Torna, giovedì 1° luglio alle 21.20 su Rai1, la serie “Doc - Nelle tue mani” ( 1 stagione) con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, un giovane e brillante primario di Medicina Interna che perde la memoria dopo che un paziente ha cercato di ucciderlo.

Doc nelle tue mani - trama seconda puntata



Andrea torna in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima erano terrorizzati da lui e che faticano ad abituarsi all’inaspettato rovesciamento dei ruoli. Mentre cerca di riconquistare l’ex moglie, la collaborazione con Giulia sul caso di un giovane manager si rivelerà ostica e ricca di sorprese. L’arrivo di un malato particolarmente importante per Giulia esaspera la competizione fra gli specializzandi e Andrea ha l’occasione di iniziare a conoscerli veramente. Nel frattempo, coinvolge il reparto nella ricerca della password della sua mail che potrebbe aiutarlo a ricostruire una parte fondamentale del suo passato, ma che qualcuno vuole nascondergli a tutti i costi.

