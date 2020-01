Bianca Guaccero, Detto Fatto cancellato da Rai 2? «Ecco la verità...»

Detto Fatto

Martedì 28 Gennaio 2020, 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sule ultime novità.Poche ore fa, è circolata sul web la notizia sulla presunta chiusura del factual show condotto dall'attrice pugliese. Secondo i rumors, Detto Fatto avrebbe chiuso a maggio, per lasciare il posto a settembre a un nuovo show condotto forse da Paola Perego. A stretto giro, però, è arrivato un post di Bianca Guaccero che avrebbe chiarito la situazione.Ecco le parole di Bianca Guaccero: «😊». Insomma, il post della conduttrice suonerebbe come una smentita. Detto Fatto rimarebbe su Rai 2, per la gioia dei fan.Le parole di Bianca Guaccero arrivano dopo giorni di rumors secondi i quali l'attrice avrebbe già firmato un contratto con Sky per la prossima stagione.Staremo a vedere.