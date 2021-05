Denise Pipitone, a Storie Italiane la collega di Anna Corona: «Quel giorno ho falsificato la sua firma»

di Silvia Natella

Dov'era Anna Corona il primo settembre del 2004, giorno della scomparsa di Denise Pipitone? A Storie Italiane si torna a parlare del caso e degli spostamenti della madre di Jessica Pulizzi. Viene mandata in onda un'intervista realizzata e trasmessa dalla redazione de "La Vita in Diretta" e rilasciata dalla collega di lavoro dell'ex moglie del padre naturale di Denise. La donna confessa di aver falsificato la firma nel registro delle presenze e degli orari di entrata e di uscita.

Leggi anche > Denise Pipitone, a Chi l'ha visto nuovi dettagli: «È questo il cavalcavia»

Denise Pipitone, la collega di Anna Corona a Storie Italiane

«Io lavoravo in lavanderia e lei scese perché erano venute le sue figlie. Non ricordo se prima o dopo pranzo. Avevano un sacchetto con delle giacche, si sono trattenute dieci minuti. Non l'avevo raccontato prima perché lì i giorni sono tutti uguali», racconta Francesca, collega di Anna Corona nell'hotel in cui lavorava. Incalzata dalla giornalista aggiunge: «Io non ho visto uscire Anna Corona. Per quanto ne sappia io, ho messo la firma al posto suo, non l'orario di uscita. Me lo ha chiesto solo quella volta e io ho fatto solo una cortesia a una collega. Non sono una complice se lei c'entra».

Denise Pipitone, la collega di Anna Corona a Storie Italiane

Queste dichiarazioni emergono a distanza di anni, mentre durante il processo era stato messo in discussione l'orario di uscita delle 15.30 apposto accanto alla firma, come ricorda l'avvocato di Piera Maggio Giacomo Frazzitta: «La firma è della signora Anna Corona, l'orario che c'è affianco è stato messo da un'altra persona. Ci siamo resi conto che era un orario identico a quello della collega e abbiamo fatto fare una consulenza grafologica».

Denise Pipitone, la collega di Anna Corona a Storie Italiane

Ci sono versioni contrastanti. L'ex procuratore Fabio Di Pisa parla di firma falsificata e di un arco temporale preciso: «Dalle 12.30 alle 15.30 Anna Corona non era sul posto di lavoro». All'epoca durante il processo alla domanda sulla firma e sull'orario Francesca disse: «Non posso mettere la mano sul fuoco». Maria Angioni, ex pm del caso spiega in diretta: «Diverse volte ho sentito i colleghi di Anna Corona dire che non riuscivano a ricordarla dopo pranzo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA