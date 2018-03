David di Donatello, Carlo Conti conduce la 62ª edizione. Favoriti Jasmine Trinca e Valerio Mastandrea

Martedì 20 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domani sera, mercoledì 21 marzo, alle 21.25 in diretta suandrà in onda lae dei premicondurrà una grande serata di spettacolo per celebrare e festeggiare il cinema italiano con le attrici, gli attori, i registi e tutti i professionisti che hanno dato vita a una stagione di emozioni sul grande schermo.A impreziosire la serata, la presenza di due grandi star internazionali: il regista e produttore premio Oscar,, che riceverà il David alla carriera eattrice affascinante e anticonformista, anche lei premio Oscar, cui è stato assegnato un David Speciale.David Speciale anche a una protagonista femminile assoluta del cinema italiano e internazionale: Stefania Sandrelli.Bookmaker scatenati sui candidati di questa edizione, per la categoria "Miglior attrice" la favorita a 1,25 è Jasmine Trinca, alla sua sesta nomination. Poche chance per Paola Cortellesi, candidata per "Come un gatto in tangenziale", a 9 volte la scommessa. Valerio Mastandrea, candidato per il ruolo del misterioso protagonista di "The Place" di Paolo Genovese, punta al suo quinto David ed è favorito a 1,55 dai bookmaker. Quest’anno dovrà battere la concorrenza del veterano Renato Carpentieri che punta al suo primo David con "La tenerezza": il premio, spiega Agipronews, vale 3 volte la scommessa, davanti al giovane Alessandro Borghi, candidato per "Napoli velata" e bancato a 3,50. In fondo alla lavagna, a 10,00, si piazzano Antonio Albanese per "Come un gatto in tangenziale" e Nicola Nocella per "Easy - Un viaggio facile facile". Per la "Migliore Regia" il favorito di Sisal Matchpoint a 2,25 è Gianni Amelio che con "La tenerezza" ha fatto incetta di premi, dai Nastri d’argento al Ciack d’oro. A sfidarlo sono i Manetti Bros, registi del musical "Ammore e malavita", che ha conquistato ben 15 nomination, compresa quella al Miglior film: il premio ai due fratelli, conclude Agipronews, si gioca a 3,25. Molto vicini, a 3,75, l’italo-statunitense Jonas Carpignano, regista di "A Ciambra", e Ferzan Ozpetek, candidato per "Napoli velata". Vale 4,50 invece la vittoria di Paolo Genovese, regista di "The Place".Sul palco saliranno per consegnare i premi I principali protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo: da Pierfrancesco Favino a Roberto Bolle, da Luca Zingaretti a Nino Frassica e Beppe Fiorello.Tre raffinate esponenti del mondo della canzone italiana, Giorgia, Carmen Consoli e Malika Ayane, renderanno un loro personalissimo omaggio al cinema italiano eseguendo live le canzoni originali di alcuni grandi film del passato.Sono 27 i film candidati a ricevere il prestigioso premio. Tra questi, hanno ricevuto il maggior numero di candidature "Ammore e malavita" (15); "Napoli velata" (11); "La tenerezza", Nico, 1988, "The Place" (8).