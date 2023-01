Da Noi... a ruota libera, tutti gli ospiti di Francesca Fialdini: Malgioglio, Lunetta Savino, Spollon e Nunzia De Girolamo

di Redazione Web

Domenica 15 gennaio, su Rai1, alle 17:20, si rinnova l’appuntamento con Francesca Fialdini e «Da noi… a ruota libera», il programma dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Gli ospiti





A raccontarsi in questa nuova puntata saranno: Cristiano Malgioglio, artista poliedrico dagli innumerevoli talenti, in una nuova fase della sua carriera, dopo aver condotto su Rai3 «Mi casa es tu casa» e ora nuovamente in giuria nel varietà di Rai1 «Tali e Quali». Lunetta Savino, tra i protagonisti della seconda stagione di «Lolita Lobosco», la serie tornata su Rai1 registrando ascolti straordinari; Pierpaolo Spollon, sempre più volto delle fiction Rai, protagonista tanto su Rai1 quanto su Rai2 con «Che Dio ci aiuti» e «La Porta Rossa 3», e Nunzia De Girolamo, che, dal 21 gennaio, torna nella seconda serata del sabato di Rai1 con la nuova edizione di «Ciao Maschio». Francesca Fialdini spazierà dall'intrattenimento a un più profondo confronto umano, creando percorsi nuovi per raccontare la società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti, in una nuova pauntata che si preannuncia imperdibile.

