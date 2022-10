Valeria Marini, a «Da noi...a ruota libera» si scaglia conto Malgioglio: «Ci sono rimasta malissimo»

Francesca Fialdini nel suo programma «Da noi... a ruota libera» si dimostra ancora una volta fucina di nuovi gossip. Nella puntata di domenica 23 ottobre, l'ospite in studio è Valeria Marini che ha voluto sfogarsi sulle dure parole che Cristiano Malgioglio le ha riservato dopo la sua ultima performance a «Tale e Quale Show».

Lo sfogo

Protagonista del programma condotto da Carlo Conti, Valeria Marini si sta cimentando nell'arte del canto. Ma Cristiano Malgioglio non ha apprezzato la sua ultima performance riservandole dei commenti velenosi che hanno lasciato di stucco la showgirl. E ospite nello studio di Francesca Fialdini ha confessato: «Ci sono rimasta malissimo per i commenti di Cristiano Malgioglio nell’ultima puntata. Io ho molta ironia, però quando mi ha detto che più che Shakira sembravo una sciagura mi ha molto ferita, anche pensando a tutte le persone che hanno lavorato su di me. Nessuno può paragonarsi a Shakira, ma cerco di fare del mio meglio. Ho avuto una crisi di sconforto perché metto il massimo, mi impegno dal lunedì al venerdì per prepararmi alla diretta».

