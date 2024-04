Da noi a Ruota Libera, da Carlo Verdone a Diana Del Bufalo: tutti gli ospiti di domenica 14 aprile di Francesca Fialdini

di Redazione Web

Sarà Carlo Verdone l'ospite che aprirà la nuova puntata di Da noi... a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini che andrà in onda questa domenica, 14 aprile, su Rai1. Verdone rivivrà il suo percorso umano e artistico come attore, regista e sceneggiatore attraverso il racconto dei suoi luoghi del cuore, parlando anche della sua passione per le fotografie alle nuvole, diventate oggetto della mostra Luci nel silenzio, che sta avendo molto successo nel nostro Paese.

Anche Diana Del Bufalo in studio

La seconda a essere intervistata sarà l'attrice, cantante e conduttrice Diana Del Bufalo, che attualmente è in tournee con uno dei musical più amati dal pubblico, 7 spose per 7 fratelli, ispirato al celebre film di Hollywood. A Francesca Fialdini racconterà anche il suo prossimo progetto, che terrà l'attrice molto impegnata durante l'estate.

La puntata si chiuderà con Rossella Fiorani, una ragazza con una sindrome rara, che non si è lasciata abbattere ma, anzi, ha superato episodi di bullismo e ha sfidato gli stereotipi di bellezza presentandosi, nel 2017, a Miss Italia, dove è arrivata tra le finaliste. La giovane si aprirà e racconterà come, dopo quell'edizione, abbia deciso di intraprendere gli studi di Fashion Management, diventando oggi un'influencer motivazionale.

