Concerto Primo Maggio, Ambra commossa in diretta da Piazza San Giovanni: «Non ha senso starci così. Come state?»

Siamo in Piazza San Giovanni. Questo vuoto ci ricorda che non possiamo fare a meno del #lavoro. Tra poco lasceremo questa piazza perché questa non è una festa. Però ci siamo anche accorti di quanta forza siamo capaci, voglio farvi una domanda: come state?#AmbraAngiolini #1M2020 pic.twitter.com/N95P5OB2G7 — Primo Maggio Roma (@primomaggioroma) May 1, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Maggio 2020, 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA