Il Clark di Beautiful da Barbara D'Urso: «Sono accusato di violenze ma non è giusto: io proteggo le donne»

Daniel McVicar, 60 anni, noto al grande pubblico per avere interpretato Clark Garrison in “Beautiful”, racconta a Domenica Live il suo “caso”. È stato accusato per presunte violenze dalla moglie italiana, conosciuta nel 2017, per cui si è trasferito a Torino.



«Sono cresciuto in una famiglia numerosa, 12 figli, tutti noi maschi abbiamo imparato direttamente da nostra madre che le donne vanno sempre protette. E condivido questa lezione con mio figlio. Per me è stato davvero molto doloroso essere accusato di una cosa che non farei mai», afferma.



La storia d’amore è stata bella. la ricorda con affetto: «È stata una bella storia, mio figlio ha riempito la mia vita di gioia, non ho rimpianti. Sono rimasto tranquillo, ho fiducia nella giustizia».

Barbara D’Urso sottolinea che la moglie di Daniel, prima del processo ha ritirato le accuse, il processo però va avanti.

«Io sono un uomo di pace. Non ho mai fatto male a mia moglie. Non ho mai fatto male a una donna. Non ho mai minacciato nessuno».

La coppia ancora si parla, ma a Daniel la moglie non ha spiegato perché ha ritirato le accuse.

«Ci sentiamo per nostro figlio - dice Daniel - io mi sento più leggero perché le sue accuse sono state ritirate, dimostrerò la mia innocenza in tribunale con testimoni».

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Settembre 2020, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA