di Alessia Strinati

Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partecipa al gioco di "" e resta. Dopo i diversi incidenti che si sono verificati durante il gioco del programma di Canale 5 , uno dei concorrenti si troverebbe in gravissime condizioni., 54enne romano, èdopo essere scivolato dai rulli del noto game in prima serataLa sfida consiste nell'attraversare di, con la possibilità di cadere in acqua. Ma non tutte le cadute sono divertenti, molti hanno riportato diverse contusioni e Gabriele è stato costretto al ricovero e a un intervento molto delicato. A raccontare quello che è accaduto è il cugino del concorrente, Stefano Ambrosetti, che al Il Messaggero ha spiegato che il 54enne è ancora ricoverato in terapia intensiva al. Gabriele è stato operato con urgenza: «L’operazione è perfettamente riuscita, ma dal momento della caduta a oggi,è completamente immobile. Gabriele è vigile e cosciente ma. Le sue».Il concorrente ha riportato lo, con unache ha compresso il torace, impedendogli di respirare. Quello che però non piace alla famiglia dell'uomo è stata la mancata delicatezza da parte degli autori e dei responsabili della comunicazione del programma: «Hanno continuato a registrare nonostante un fatto così grave. Hanno continuato come se nulla fosse, tanto che sulla pagina Facebook di Ciao Darwin continuano a postare notizie scherzose».