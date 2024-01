Chi l'ha visto, mamma Barbara denuncia il figlio: «Avevo paura di lui, non tutte abbiamo il coraggio di farlo»

di Cristina Siciliano

Il programma Chi l'ha Visto condotto da Federica Sciarelli, da anni è un punto di riferimento per chi è alla ricerca di notizie e risposte su casi di persone scomparse. E la puntata di mercoledì 24 gennaio ha parlato di una storia, quella di una mamma, Barbara che ha avuto il coraggio di denunciare il figlio. «Anche io ho paura di mio figlio». È questa la storia di Barbara, una donna che ha vissuto con un figlio violento, ora in carcere dopo la sua denuncia. «Spero che esca presto e riprenda un percorso giusto per lui», ha precisato Barbara in collegamento a Chi l'ha visto.

Le parole di Barbara

Se è vero che sono dei pezzi di cuore, bisogna pensare sempre al bene dei propri figli.

«L'ho denunciato quando ho capito che non c'era più niente da fare - ha concluso Barbara -. L'ultima parola che mi ha detto "mamma ti amo". Sono qui perché voglio farmi sentire. Anche noi abbiamo bisogno di aiuto perché non tutte le mamme hanno il coraggio di denunciare».

