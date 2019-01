Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nuovo show di. «Confesso di aver, dicendo solo 13 parole. E lo farò ancora per altre sei puntate, fino a che non resterà un solo ascoltatore: lui salverà il mondo». Nino Frassica lo assolve e per penitenza gli fa cantare una canzone "Pregherò per te".Dopo le critiche e le stroncature, dopo la presa di distanza dall'operazione del disegnatore Milo Manara, Adrianoprova a invertire la china del suo programma Adrian e nell'anteprima dopo le 13 parole pronunciate nei primi due appuntamenti, va al confessionale di Don Nino Frassica e confessa. Quindi prende la strada più attesa: canta due canzoni. Un rock'n'roll e la mitica "Pregherò per te".Protagonista ancheche fa un monologo sulle molestie sessuali e violenza sulle donne dal titolo "Te la sei cercata".