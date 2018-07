Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vacanze apercon i suoi due figli. La presentatrice di Rai 1 sta ricaricando le pile in attesa dell'inizio della nuova stagione e lo fa in un'isola che a lei è molto cara, tanto che sostiene di sentirsi a casa ogni volta che ha occasione di andarci.Fino a qualche anno fa, ammette nelle sue storie su Instagram, era lo scenario di scorribande notturne, serate in discoteca, cornetti alle 5 del mattino, insieme alle sue amiche, adesso la vita a Capri è fatta di festicciole con amici, e rientro a casa prima della mezzanotte. Una vita decisamente cambiata, tanto che in casa, sentendo la musica ad alto volume commenta: «Mi svegliano Cora, va beh almeno si divertono».Un'isola piena di ricordi che Caterina, che ha deciso di condividere con i suoi figli e i followers. «Oggi per la prima volta ho tutti e due i miei bambini al Faro, qui ci sono cresciuta... Venivo con le mie amiche, Bruna e Ambra e mettevamo i teli a terra e stavamo tutto il pomeriggio ( perché arrivavamo alle 4 eh...) aspettando, tra mille tuffi e bagni, il tramonto».