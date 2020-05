Caterina Balivo, l'ospite choc a Vieni da me: «I mariti devono gestire le mogli». Lei s'infuria e si allontana dallo studio

di Emiliana Costa

Oggi, durante il collegamento con l'attore, si parla di "figli e quarantena". L'interprete di Doc-Nelle tue mani è diventato una star social con i suoi filmati sul rapporto con i figli durante il lockdown. Il racconto suL'ospite fisso di Vieni da me Lorenzo Farina (social media manager del programma) si complimenta con Scipioni: «Questi genitori sono degli eroi. Io a casa litigo con il gatto e il basilico e lui gestisce tre figli». Quandogli fa notare che è la moglie a occuparsi dei figli, Farina incappa in una piccola gaffe: «Ma i mariti devono gestire anche le mogli..». La conduttrice, sbigottita, si allontana dal centro studio e sale velocemente le scale di ingresso.Poi commenta: «Voglio sentire a distanza di sicurezza questa cosa...». Farina recupera: «Ho usato un termine improprio, volevo dire che come voi mogli dite che sopportate i mariti, i mariti dicono che sopportano le mogli, è il gioco dei ruoli». Poi lancia il meme del giorno e il sorriso torna in studio.