Carlo Conti: «I miei pacchi in formato famiglia». Affari Tuoi "speciale" dal 26 dicembre su Rai1

Ha ragione Stefano Coletta, il direttore di Rai1, quando afferma che uno come Carlo Conti potrebbe e dovrebbe fare il direttore di rete. E il conduttore dei conduttori ringrazia ma non ci pensa affatto. Semmai si diverte a scendere in campo con vecchi format da lui rielaborati che possono fare breccia (e ascolti) nel pubblico di Rai1.

La Corrida, Top Dieci sono soli due esempi. Il terzo è prossimo alla partenza (sabato 26 dicembre dalle 20:35 alle 22:30) e dovrà confrontarsi niente di meno che contro Striscia e Maria De Filippi. Ma il nuovo format di Affari Tuoi (noto soprattutto per i pacchi) è piaciuto a Conti quando ha potuto rimetterci mano. Dopo il “ni” iniziale con la sua squadra di autori che lo segue da sempre ha proposto la variante giusta: Affari Tuoi (Viva gli Sposi).

“Da game show a varietà gioco” sottolinea Conti che confessa “di aver scelto i promessi sposi affinché si possa trasmettere il messaggio di vedere la luce in fondo al tunnel”. Ospiti fissi Nino Frassica e Ubaldo Pantani. Nel corso delle sette puntate si alterneranno tanti Testimoni, intesi come vip dello sport o dello spettacolo. Immancabili i pacchi, il dottore tentatore e il test Feeling per provare l’affinità di coppia e per cercare di racimolare il gruzzoletto. Montepremi massimo di 300.000 euro, abbassato giustamente da Conti perché di questi tempi sembra più che sufficiente.



