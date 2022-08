La strana campagna elettorale sotto l'ombrellone: ecco la mappa dei talk in tv

di Marco Castoro

La campagna elettorale si è presa tutta la scena dei talk televisivi. Ormai il Covid e la guerra in Ucraina non imperversano più. Così come se ne sono andati in vacanza tutti quei virologi, generali e anche gli apprendisti stregoni che hanno monopolizzato lo schermo, generando stato confusionale tra i telespettatori. Votare nel mese di settembre non significa soltanto trovarsi subito il durissimo ostacolo della legge di bilancio da fare con il nuovo governo ma anche rientrare prima dalla pausa estiva. Già in questa estate infuocata i leader dei partiti stanno saltando da un canale all’altro come delle molle. Ovviamente a ospitarli sono i talk rimasti accesi, anche nella versione estiva. Diciamo che i due stakanovisti irriducibili sono stati Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi (quest’ultimo ha anche sfiorato la doppia cifra share) che non hanno spento neanche ad agosto Controcorrente e Zona Bianca su Rete4 portando a casa una buona dote di ascolti. Addirittura gli spazi in prima serata sono aumentati con l’arrivo degli speciali di Controcorrente condotti da Alessandra Viero.

Anche La7 ha tenuto acceso il canale, mossa obbligata visto che gli ascolti migliori della rete continuano sempre a farli i programmi di approfondimento. La Gruber ha lasciato spazio alla coppia di In Onda formata da Concita De Gregorio e David Parenzo, i quali a loro volta - dopo una lunga stagione che li ha premiati negli ascolti, soprattutto nella fascia Access Prime Time - hanno ceduto sedia e microfono al tandem agostano composto da Marianna Aprile e Luca Telese.

Ma l’estate sta finendo… almeno dal punto di vista delle vacanze ed ecco che anche mamma Rai si sveglia dalle pennichelle estive. Bruno Vespa riapre Porta a Porta dal 30 agosto e nei giorni di settembre (5-12-19) che precedono il voto va in onda anche al lunedì. Cartabianca torna il 30 agosto. Nel periodo estivo è stata sostituita dal Filorosso di Giorgio Zanchini che chiuderà i battenti il 23 agosto.

Dal 29 parte la striscia di Marco Damilano su Rai3, dal 2 settembre Restart con Annalisa Bruchi su Rai2. Niente ferie invece per Tg2 Post che ha intensificato gli sforzi con Marco Sabene alla guida estiva. Rientro anticipato dalle vacanze anche per i titolari delle prime serate Mediaset: Porro, Giordano e Del Debbio di Rete4. Su La7 Gruber, Floris e Formigli ripartono nei primi giorni di settembre. In questo periodo nel prime time di La7 c’è stata la novità di La Corsa al Voto con Paolo Celata e Alessandro De Angelis.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Agosto 2022, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA