Belen Rodriguez, maxi-cachet a La canzone segreta: «Una cifra fuori mercato per meno di un'ora»

Belen Rodriguez a “La canzone segreta”, la sua partecipazione (con maxicachet) fa discutere. La showgirl argentina, per partecipare allo show condotto da Serena Rossi, avrebbe infatti intascato un compenso enorme: ben 100mila euro, per appena un’ora di presenza, una cifra su cui i parlamentari della Lega nella commissione di vigilanza Rai chiedono sia fatta chiarezza.

Lo afferma il quotidiano Il Giornale, secondo cui la notizia sul super-compenso di Belen (partita da rumors del settimanale Oggi) sta circolando da alcuni giorni e ha innescato furiose polemiche: sui social in tanti hanno condannato l’opportunità di dare una cifra così alta alla Rodriguez, sproporzionata sia rispetto alla media dei compensi in tv, sia in relazione alla situazione attuale, con una pandemia che ha messo in ginocchio milioni di famiglie. «Abbiamo presentato un'interrogazione in commissione di Vigilanza. Se confermato, si tratterebbe di una remunerazione assolutamente fuori mercato», hanno fatto sapere i parlamentari leghisti in Vigilanza.

«In un momento così delicato per il Paese sarebbe davvero uno schiaffo a tante famiglie, lavoratori, commercianti e imprenditori piegati dalla pandemia e dalla crisi economica. L'ennesima beffa da parte del servizio pubblico radio-televisivo, dai conti sempre in rosso, nei confronti dei cittadini che pagano il canone anche a fronte di ascolti assolutamente al di sotto delle aspettative». «Anche per questa ragione - conclude la nota - abbiamo chiesto di conoscere i compensi ricevuti dagli ospiti dell'intera stagione di questo programma e a quanto ammonti il costo della trasmissione per singola puntata».

