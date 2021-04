Flavio Insinna , la parola della ghigliottina all'Eredità fa infuriare i fan: «Non esiste, ve la siete inventata...». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz preserale di Rai1. Stasera alla ghigliottina, Luciano, il neocampione di Civitavecchia.

Il concorrente vince il triello e arriva alla fase finale con un tesoretto di 210mila euro. Le parole a disposizione stasera sono «parlare, cristallo, piano, fermi, lavoro». Luciano dimezza più volte e gioca per 26.250 euro. Parte il countdown, alla fine del jingle il concorrente svela la parola scelta: «Duro. L'ho collegata a duro lavoro». Ma la risposta è sbagliata. Spiega tutto Insinna: «La parola di stasera è sicurezza. Parlare in sicurezza, cristallo di sicurezza, piano di sicurezza, fermi di sicurezza e lavoro in sicurezza».

Ma stasera la parola misteriosa non convince gli ereditiers di Twitter. Immediati i commenti: «Fermi di sicurezza? Ve la siete inventata...». E ancora: «Anche oggi una ghigliottina impossibile, fermi di sicurezza?». «Davvero difficile, fermi di sicurezza e cristallo di sicurezza». E c'è chi ci scherza su: «Stasera gli autori volevano risparmiare». Domani si torna a giocare.

