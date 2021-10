Beautiful, torna Taylor e cambia interprete: addio Hunter Hilo, ecco Krista Allen

Un cambiamento epocale a Beautiful. L’attrice Hunter Tylo non interpreterà più il suo personaggio nella storica serie americana, e a vestire i panni della dottoressa Taylor Hayes sarà la collega Krista Allen.

Hunter Tylo e Krista Allen

Beautiful, Hunter Hilo se ne va. Krista Allen sarà Taylor Hayes

La notizia del cambiamento d’attrice a Beautiful per il ruolo della dottoressa Taylor Hayes sta facendo velocemente il giro del web. Il personaggio di Taylor Hayes, interpretato da circa trent'anni da Hunter Tylo, è assente dalle scene della serie da tempo ma dovrebbe tornare a breve e, secondo le indiscrezioni che arrivano dall’America, col nuovo volto di Krista Allen. La Tylo avrebbe infatti rifiutato di tornare sul set costringendo la produzione a sostituirla velocemente con la collega. Krista Allen ha già partecipato a serie di successo come “Baywatch” e “A proposito di Brian”, ma ha anche preso parte a film di cassetta come "Bugiardo Bugiardo" con Jim Carrey. Il cambiamento sorprenderà certamente il pubblico ormai abituato alla presenza della Hilo nei panni dell’antagonista di Broke, ma ci sono precedenti illustri come quello che coinvolse Ron Moss e il suo celebre Ridge Forrester, poi sostituito sul set da Thorsten Kaye.

