La superstar tv ricorda i suoi esordi in Rai: «Era il 1979, andai via da TeleMilano». La riconoscete? Ecco chi è

di Alessia Di Fiore

Una superstar della tv di oggi, in versione nostalgia, posta sul suo profilo Instagram che la ritrae ai primi tempi in Rai durante la trasmissione "Che Combinazione", con Rita Pavone e Gianni Cavina. Nel video la giovanissima showgirl cerca di invogliare gli italiani a pagare il canone tv, attraverso dei giochi che premiavano gli abbonati. Ma riuscite a riconoscerla?

Per i più attenti, non sarà difficile: è Barbara D'Urso, che sul suo profilo Instagram ricorda quei vecchi tempi. «1979… E la Rai mi portò via da TeleMilano… “Che Combinazione!” Domenica sera su Rai1 con Rita Pavone e Gianni Cavina». «Vincerete sicuramente, sempre che abbiate rinnovato il vostro abbonamento», diceva ai telespettatori nel video. Chissà che non immaginasse, già all'epoca, di avere un programma tutto suo, come è successo qualche decennio dopo in altri lidi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 21:01

