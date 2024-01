Barbara D'Urso al posto di Mara Venier? L'ad Rai nega tutto: «Nessuna trattativa, non la conosco neanche»

di Redazione web

Barbara D'Urso non prenderà il posto di Mara Venier a Domenica In. L'ex conduttrice Mediaset e la Rai sono sempre più lontane. Un approdo nella televisione pubblica italiana, per quello che è statao uno dei volti Mediaset più longevi, sembrava più di una semplice supposizione ma al momento le porte per D'Urso restano chiuse.

La conferma arriva dall'ad Roberto Sergio che, in un'intervista a La Verità, ha detto: «Con Barbara D'Urso nessuna trattativa, non la conosco». Da sottolineare che Barbara d'Urso è ufficialmente libera dal contratto con Mediaset.

Il corteggiamento

L'ex volto di Canale 5 è stata in passato, corteggiata dal gruppo Discovery che, a partire dallo sbarco fortunato di Fabio Fazio, sta pensando di costruire una realtà di volti popolari capace di gonfiare gli ascolti e di portare sempre più spettatori dalla propria parte. Al momento nessuno sa come Barbara D'Urso si muoverà, anche se è certo che la Rai non sarà - per ora - nei suoi piani.

