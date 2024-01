Barbara D'Urso festeggia l'addio a Mediaset: «Libertà». Scaduto il contratto, presto l'intervista bomba: dirò tutto

di Redazione web

Barbara D'Urso non è più una dipendente Mediaset. L'anno nuovo ha chiuso ufficialmente il capitolo della conduttrice con la televisione guidata da Pier Silvio Berlusconi, che l'aveva messa alla porta la scorsa estate sostituendola a Pomeriggio 5 con Myrta Merlino.

A mezzanotte del 31 dicembre è scaduto il contratto di Barbara D'Urso. Oggi, 1 gennaio, la conduttrice ha "celebrato" l'addio con un post social. «Freedom», ha scritto, che tradotto significa libertà.

L'intervista bomba: dirò tutto

Adesso, l'attesa è solo per l'intervista che Barbara D'Urso rilascerà nei prossimi giorni. Persone vicine alla conduttrice hanno raccontato che avrebbe aspettato la fine del contratto con Mediaset, per togliersi più di un sassolino dalla scarpa. «Dirà tutto, dall'addio a Pomeriggio 5 ai motivi che hanno portato al suo allontanamento dopo la morte di Silvio Berlusconi», spiegavano le fonti.

Futuro in Rai?

E adesso sono attese novità anche dal punto di vista lavorativo. In questi mesi Barbara D'Urso ha lavorato a uno spettacolo teatrale, ma il suo obiettivo è tornare a essere protagonista nel piccolo schermo. La Rai è l'opzione più accreditata, ma non è ancora chiaro con che ruolo e in quale show. Voci di corridoio raccontano di un possibile avvicendamento con Francesca Fialdini, per sfidare Silvia Toffanin nello spazio pomeridiano della domenica.

