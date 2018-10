Ascolti tv, vince Vanessa. In calo Pechino Express, cresce X Factor

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In leggero calo la fiction di Raiuno Non dirlo al mio capo che però vince la serata sfiorando il 20% di share con 4,3 milioni di spettatori. Perde colpi anche Pechino Express su Raidue che scende al 7,3%. Cresce invece X Factor Bootcamp su Sky Uno con 1 milione e 253 mila spettatori e registra un +2% rispetto alla settimana scorsa. Share del 4,5%. Lo stesso di Gerardo Greco su Retequattro con W l'Italia Oggi e Domani, mentre Corrado Formigli con Piazza Pulita su La7 ottiene il 6,1%. L’intervista di Costanzo a Renzi su Canale 5 fa l’8% di share. Su Italia 1 Big Show raggiunge una media del 5,8%. La partita di Europa League tra Eintracht Francoforte e Lazio registra un 4,3% con circa un milione di spettatori. All'ora di cena 6,5% per Lilli Gruber, 5% per Barbara Palombelli.