Ascolti Tv, in quarantena è boom per il Papa e Tv2000

Con la quarantena è cresciuta anche la fede. Non nelle chiese che sono chiuse ma in tv. I programmi religiosi – soprattutto quelli che vedono protagonista Papa Francesco – raggiungono picchi di ascolti. Ieri sera Il Rito della Via Crucis, trasmesso da Rai1 con il lancio di Porta a Porta, ha sfiorato la media di 8 milioni di spettatori (in onda dalle 20.53 alle 22.40 ha registrato 7.927.000 persone sintonizzate, pari al 25,6% di share). A seguire la seconda parte di Corona di Spine Porta a Porta Speciale Venerdì Santo è stata seguita da 2.885.000 spettatori (12,4%). Su Rete4 il film storico e classico di Pasqua “Il Re dei Re” è stato rivisto da 1.245.000 spettatori con il 5,1% di share.



In questo periodo è molto seguita la messa del primo mattino celebrata dal Papa, in onda su Rai1 e su Tv2000. La rete diretta da Vincenzo Morgante sta vivendo un periodo di grazia. Oltre alla messa del mattino e al tradizionale Rosario delle 18, sta andando fortissimo con tutto il palinsesto (tiggì e prima serata compresa). Nel pomeriggio di ieri Passione con il Santo Padre ha raggiunto il 9,4% di share con davanti al video una media che ha sfiorato 1,9 milioni di telespettatori, fedelissimi del Papa e di Tv2000. La stessa Via Crucis, nonostante andasse in onda in diretta anche su altri canali (in primis Rai1) ha ottenuto il 3% di share. L’informazione va alla grande (alle 18.30 c’è l’appuntamento con Ferruccio de Bortoli) e la Settimana Santa con i riti del Papa ha registrato un trend di +12%. Quando la gente sta a casa, in un contesto quasi biblico, la fede torna di attualità. Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 18:38

